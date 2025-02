Ex-musa Regininha Poltergeist: de símbolo sexual a vendedora de empada

Regininha Poltergeist, 54, revelou que fatura R$ 200 por dia vendendo empadas nas ruas do Rio de Janeiro.

Ex-musa dos anos 1990, Poltergeist já teve uma vida bastante abastada. No auge do sucesso, ela admite ter feito muito dinheiro, ter tido várias propriedades, mas perdeu tudo e chegou a ter que morar em um posto de gasolina.

Quem é Regininha Poltergeist?

Nascida em 6 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro, Regininha Poltergeist estudou balé clássico durante 14 anos. Ela participou de um concurso de beleza no final dos anos 1980 que abriu portas para trabalhar como atriz e modelo.

A fama veio em 1990 quando integrou o espetáculo "Santa Clara Poltergeist" — em que interpretava uma santa com o poder de cura através do sexo. Do espetáculo, idealizado e produzido pelo cantor Fausto Fawcett, ela decidiu adotar o nome artístico de "Regininha Poltergeist".

No decorrer dos anos, ela emplacou trabalhos no humorístico "Zorra Total" e "Domingão do Faustão" (ambos da TV Globo). Ainda, apresentou o programa erótico "Puro Êxtase" (CNT Gazeta).

Considerada um dos símbolos sexuais dos anos 1990, Regininha conviveu com diversos convites para estampar capas de revistas masculinas. Ela posou para publicações como Playboy, Sexy, Sexway, Trip, entre outras.

Além dos trabalhos, a vida de artista acarretou em romances com outros famosos, como Alexandre Frota, Eri Johnson, Rubinho Barrichello e Paulo Ricardo.

Mudança de vida

Regininha Poltergeist passou a enfrentar dificuldades no início dos anos 2000. Ela perdeu espaço na TV e no mundo dos famosos.

Sem trabalho na TV e após vivenciar uma relação abusiva, ela aceitou protagonizar filmes de entretenimento adulto. A ex-musa estrelou alguns títulos produzidos pela "Brasileirinhas" e, na época, recebeu um valor de cerca de R$ 1 milhão.

Depois dos filmes eróticos, ela passou a trabalhar com prostituição. "Já troquei sexo por dinheiro. É mais fácil que fazer de graça. Tem tanta gente fazendo com um, com outro, de graça... A maioria dos homens não quer nada sério hoje. Eu mesma fiquei quatro anos com meu marido direitinho na igreja e ele foi embora", desabafou em entrevista ao Superpop (RedeTV!).

Regininha Poltergeist atuou como atriz pornô Imagem: Montagem: Instagram e acervo pessoal

Depressão e trabalhos alternativos

Em 2008, Poltergeist se converteu à religião evangélica. Ela largou os filmes eróticos e a prostituição e passou a trabalhar em comércios e também atuou por um período como como professora de balé.

Em 2016, Regininha passou a trabalhar como massagista e chegou a oferecer o serviço nas redes sociais. Durante a pandemia de covid-19, ela ficou impedida de trabalhar como massagista e começou a enfrentar dificuldades financeiras, período em que precisou morar em um posto de gasolina porque não tinha condições de alugar uma casa.

Acabei indo parar num posto de gasolina. Quem me ajudou a passar por essa dificuldade foram os meus fãs.

Regininha Poltergeist ao Domingo Espetacular

Regininha admitiu que lucrou muito com a fama e lamenta ter perdido boa parte do conquistou materialmente. "Eu tive tanta coisa na minha vida... Tive cinco apartamentos, carros... Trabalhei e ganhei bastante dinheiro Usei para muitas coisas, que trouxeram benefícios e retornos. Ajudei minha família, ajudei com muitas coisas em relação aos meus filhos, mas a gente só dá valor quando perde."

Em agosto de 2024, Regininha chegou a ser internada por causa de um surto psicótico. Na ocasião, ela foi levada para o Instituto Municipal Philippe Pinel, unidade de emergência psiquiátrica localizada em Botafogo, zona sul do Rio.

Atualmente, ela vende empadas e fatura R$ 200 por dia. "Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1.000 por dia, mas eu não quero", contou ela, que tem mais de 13 mil seguidores no Instagram.

<