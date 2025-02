Quem vai sair do BBB 25? Enquete UOL tem disputa interna quente entre dupla

O Big Brother Brasil se prepara para mais uma eliminação nesta terça-feira (4). Conforme a enquete do UOL, a disputa pela permanência na casa está entre as irmãs Gracyanne e Giovanna.

Daniele e Diogo Hypolito, indicados pelos líderes Maike e Gabriel, não correm risco imediato de eliminação. Apesar de o paredão ter sido formado em duplas, apenas um participante será eliminado.

O que mostra a enquete

De acordo com a parcial da enquete UOL do BBB 25, atualizada às 17h45, Giovanna lidera com 50,78% dos votos, sendo a mais provável a ser eliminada. Gracyanne vem em seguida, com 38,15%, tornando a disputa bem equilibrada.

Os irmãos Hypolito, por outro lado, parecem estar tranquilos. Diego tem 7,05% e Daniele apenas 4,01% dos votos.

O participante com mais votos será eliminado ao vivo no programa desta terça-feira (4). O parceiro do eliminado será enviado para um Quarto Secreto e voltará ao jogo com imunidade. Participe da enquete do UOL abaixo.