Gracyanne Barbosa vai para o Quarto Secreto do BBB 25: 'Desculpa, Gi'

Gracyanne Barbosa foi para o Quarto Secreto do BBB 25 (Globo). A influenciadora fitness foi escolhida para a dinâmica porque sua dupla, Giovanna, foi eliminada.

O que aconteceu

Para a casa, Giovanna e Gracyanne foram eliminadas juntas. As duas se despediram e saíram.

Em um ambiente à parte, Tadeu anunciou a eliminação de Giovanna. "Esta é uma Eliminação diferente. Foi a primeira votação individual do BBB 25. Só uma de vocês foi eliminada, pela decisão do público, a outra vai para o Quarto Secreto, cheia de privilégios, e volta pra casa, em breve, no VIP e com imunidade. O jogo termina pra você, Giovanna."

Sozinha no quarto, Gracyanne chorou bastante. "Desculpa, Gi."

Ela voltará para a casa em outro momento, com privilégios como o VIP e imunidade.