Quarto Secreto no BBB 25: Tadeu Schmidt entrega spoilers de como será

Já na terceira semana do BBB 25, a dupla eliminada será surpreendida com o Quarto Secreto. No entanto, apenas uma pessoa poderá aproveitar a dinâmica mais aguardada de todas as edições.

Como será o Quarto Secreto

Nesta terça-feira (4), a pessoa mais votada no Paredão será, de fato, eliminada. No entanto, a dupla do participante irá direto para um Quarto Secreto.

Durante uma participação surpresa no Big Show, Tadeu Schmidt entregou alguns spoilers de como será a dinâmica. Será ela que marcará definitivamente o início do jogo individual no programa.

De acordo com o apresentador, após o anúncio da eliminação, a dupla sairá da casa e será levada para um outro espaço. "[Quem sair} faz a despedida da dupla em um lugar especial e vai pro Quarto Secreto".

Tadeu ainda revelou que, além de acompanhar as câmeras ao vivo, o participante poderá ver vídeos antigos de coisas que foram faladas sobre ela. "Vão poder ver [vídeos] de algum momento selecionado [pela produção]", garantiu.

O apresentador ainda garantiu que o retorno do participante para casa acontecerá em meio a uma dinâmica. "[Vai ser] muito legal! Tenho certeza que todo mundo vai adorar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas