Netflix para de pagar despesas de Gascón na campanha para o Oscar

A Netflix não está mais arcando com as despesas de Karla Sofía Gascón, 52.

O que aconteceu

O streaming não está mais apoiando sua campanha para o Oscar de Melhor Atriz por "Emilia Pérez". Viagens e produção (styling, maquiagem, cabelo) para qualquer evento não estão mais na conta da Netflix.

De acordo com a revista Variety, Karla não tem mais a orientação da plataforma e nem de sua equipe de marketing e imprensa. A atriz deveria, a menos de um mês para o Oscar, participar de eventos da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, na Califórnia.

Eventos importantes que estão para acontecer, ela não estará presente. O Critics Choice Awards, que acontece nesta sexta-feira (7) e ao qual Fernanda Torres e Walter Salles estarão presentes, ao Directors Guild of America Awards e o Producers Guild of America Awards no sábado(8) e o Santa Barbara International Film Festival no domingo (9), não terão Karla no red carpet.

Ainda segundo a Variety, a Netflix e sua agência de relações-públicas não falam mais diretamente com Karla, mas, sim, com um representante da atriz. A plataforma quer salvar a campanha de Emilia Pérez ao Oscar.

Com 13 indicações, o filme é considerado favorito ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Zoe Saldana, premiada no Globo de Ouro, e de Melhor Filme Internacional, no qual concorre com "Ainda Estou Aqui". Todo o material que submete aos votantes do Oscar, composto de cartazes, por exemplo, não dá mais destaque à espanhola, que é a protagonista da trama.

Karla, a primeira mulher trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz, acabou sendo criticada após tweets dela foram recuperados, com teor racista, islamafóbico e transfóbico. A estrela negou ter escrito alguns dos textos, e alegou estar sendo vítima de uma campanha de cancelamento para acabar com suas chances de vitória ao prêmio.