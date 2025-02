Neil Gaiman é judicialmente acusado de abuso e tráfico humano; entenda

O escritor britânico Neil Gaiman, autor de obras como Sandman e Good Omens, foi processado por abuso sexual e tráfico humano. A ação judicial, movida por Scarlett Pavlovich, também inclui sua ex-esposa, Amanda Palmer.

De acordo com o site AP News, Pavlovich entrou com o processo em três estados dos Estados Unidos, alegando que, enquanto trabalhava como babá para o casal, foi vítima de violência sexual repetidas vezes e mantida como "escrava sexual". Ela afirma que a imagem pública de Gaiman como defensor de causas feministas a fez acreditar que ele era uma pessoa confiável. A denunciante busca uma indenização de pelo menos 1 milhão de dólares, além de uma condenação formal contra o autor e sua ex-esposa.

As acusações contra Gaiman começaram a vir à tona no final de 2024, com o lançamento do podcast Master: The Allegations Against Neil Gaiman, produzido pela Tortoise Media. Em janeiro deste ano, uma reportagem da New York Magazine trouxe mais detalhes sobre a conduta do escritor, relatando denúncias de oito mulheres.

Diante das acusações, Gaiman se manifestou publicamente em seu blog pessoal, negando qualquer envolvimento em atividades sexuais não consensuais. "Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca", declarou o escritor, acrescentando que preferiu não comentar o caso antes por respeito às pessoas envolvidas e para evitar a disseminação de desinformação.

Amanda Palmer, por sua vez, optou por não se pronunciar sobre as acusações.

Impacto na carreira

As acusações tiveram repercussões diretas na carreira profissional de Gaiman. A Netflix anunciou o cancelamento de suas produções baseadas nas obras do autor. Good Omens não terá uma terceira temporada completa, enquanto Dead Boy Detectives e Sandman chegarão ao fim após a segunda temporada.

O showrunner de Sandman, Allan Heinberg, afirmou que a decisão de encerrar a série foi baseada na conclusão da história de Sonho, protagonista da trama. No entanto, o cancelamento ocorre em meio à polêmica envolvendo Gaiman, o que levanta questionamentos sobre a influência do caso na decisão do estúdio.

A segunda temporada de Sandman já estava confirmada desde 2022 e tem previsão de estreia ainda este ano.