Não vai embora: Flora ganha destaque e muda os rumos de 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (4) de "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) sente ciúmes de Flora/Isabel (Bella Piero) com Ronaldo (João Vitor Silva).

Logo após, Flora anuncia a Zélia (Letícia Colin) que ficará mais tempo na cidade. E para ajudar a forasteira e fazer mais ciúmes em Bia, Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.

Zélia (Letícia Collin) e Flora (Bella Piero) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda neste capítulo: Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance.

Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel. Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.