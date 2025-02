Musa dos anos 90 trabalha com empadinhas e teme voltar à prostituição

A ex-modelo e musa dos anos 1990 Regininha Poltergeist, 54, vive da venda de empadas nas ruas do Rio de Janeiro. Ela trabalha próxima a casa onde vive, no bairro do Méier. Ela confessou que tem medo de precisar voltar para a prostituição.

O que aconteceu

No auge de sua fama, Regininha posou para diversas revistas masculinas. Ela, inclusive, foi capa da tradicional Playboy. A ex-musa também atuou em filmes pornograficos, e conseguiu conquistar diversos bens materiais com o dinheiro que ganhou na época.

Em entrevista ao "Extra", ela revelou que precisou se desfazer dos bens. Regininha chegou a comprar cinco apartamentos. "Me arrependo de ter feito filme adulto. Mas, por outro lado, o dinheiro me serviu para muita coisa", disse. Uma de suas conquistas foi ter conseguido aposentar os pais.

Regininha compartilha sua rotina como vendedora de empada nas redes sociais. Ela tem 13 mil seguidores no Instagram, e costuma relembrar fotos da época em que trabalhava como modelo. "Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero", contou ela, que ganha cerca de R$ 200 por dia.

Regininha não esconde que vem passando por dificuldades financeiras. Em uma publicação nas redes sociais, contou aos seguidores que precisa de um fogão novo. O que tem, é usado para o preparo dos salgados. "Apesar de conseguir vender as empadas, preciso gastar com comida na rua, tanto eu quanto meu pai, porque não consigo usar para fazer arroz, feijão e outras coisas", disse ao jornal.