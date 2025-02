Ministério da Cultura emite nota de repúdio ao Grammy: 'Falta de respeito'

O Ministério da Cultura criticou o Grammy pelo tratamento dispensado a Milton Nascimento, 82, na organização do evento deste ano.

O que aconteceu

A entidade divulgou nesta terça-feira (4) uma nota de repúdio à situação. "O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025", principia o comunicado.

Para o MinC, a premiação agiu de forma desrespeitosa com o cantor brasileiro. "A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira."

O Grammy causou polêmica ao alocar Milton Nascimento nas arquibancadas do evento ao invés das mesas do salão principal. Por conta disso, o músico optou por não comparacer à entrega dos prêmios, que ocorreu no último domingo (2).