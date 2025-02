Choro, arrependimento e mudança de quarto: A madrugada pós-Sincerão no BBB

A madrugada desta terça-feira (4), pós-Sincerão no BBB 25, foi marcada por intensas conversas e desabafos entre os brothers. Após a dinâmica que abalou os ânimos da casa, alianças foram colocadas à prova e tensões se intensificaram.

O que rolou

Vilma e Diogo deixaram o quarto. Mãe e filho se mudaram para o Quarto Fantástico na madrugada desta terça-feira (4). O clima pesado no Quarto Nordeste motivou Diogo a propor a mudança. "Não tá uma energia legal pra gente dormir lá. Com essa energia eu não quero", comentou Diogo a Guilherme.

Mudança de quarto repercutiu na casa. "Ele não ia conseguir nos encarar aqui", frisou Camilla. "Vocês acham que ele tá deitadinho lá dormindo? Ele deve estar hablando a beça, tenho certeza", avaliou Giovanna.

Diogo e Aline conversaram, mais uma vez, com direito a choro. Aline foi até o brother para confortá-lo após momentos tensos no Sincerão. "O jogo em si é muito humilhante de colocar a pessoa em situação complicada. Não leva isso pro coração. É difícil você ver sua mãe lá na dinâmica. Nem consigo imaginar como deve ser. Não tenta internalizar isso, senão vai te parar", aconselhou a baiana. Diogo, novamente, tentou explicar o que rolou no confessionário quando indicou Aline e Vinicius ao Paredão, mas acabou chorando com Aline. "Realmente fiquei numa situação que saí angustiado daquele confessionário", comentou.

Gabriel recebeu conselhos de Renata. A sister comentou que ele deveria trazer mais argumentos para o jogo. No Sincerão, Gabriel disse que não tinha empatia por Diego porque não o conhecia, e Renata alertou. "É uma situação delicada para quem tem ansiedade. Tem que ter cuidado com essa resposta", aconselhou.

Vilma comenta arrependimento por não ter indicado Vitória e Mateus ao Paredão. Conversando com Diogo, ela avaliou a decisão. "Agora, que eles mereciam ir ao Paredão, mereciam", disparou. Vilma ainda completou dizendo estar arrependida. "Como eu me arrependo", confessou para o filho.