Luiza Possi critica Bianca Censori por look no Grammy: 'Não é feminismo'

Luiza Possi criticou a escolha do look transparente da namorada de Kanye West, Bianca Censori, no Grammy no último domingo (4).

O que aconteceu

A artista brasileira fez os comentários em suas redes sociais criticando a atitude de Bianca Censori: "É degradante para uma mulher ter que se vestir assim. Vocês não estão fazendo um favor de ajudar uma mulher a se desenvolver, vocês estão fazendo um desserviço, mostrando que infelizmente a mulher só tem isso e ela vai se mostrar desse jeito para mostra poder. Isso não é poder, é desespero".

Possi ressaltou que não queria atacar a namorada de Kanye West, mas sim comentar o episódio chocante da sua presença no Grammy: "Não estou aqui para tacar pedra [nem] julgar essa mulher. Primeiro pela falta de adequação e respeito, e porque ela estava ali completamente nua no Grammy, uma premiação tradicionalíssima".

Luiza Possi fez uma reflexão sobre o empoderamento feminino e o feminismo: "Tem mulheres e mulheres. A gente foi ensinado que o empoderamento feminino, que a força da mulher e o feminismo estava na mulher poder usar e se vestir da forma que quiser, rebolar na hora que quiser. Mas desculpa, esse tipo de empoderamento e feminismo não me representa".

Kanye West acompanhado por Bianca Censori no tapete vermelho do Grammy 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Declarando que muitas mulheres concordam com ela, Possi defende seu ponto de vista: "Eu me sinto uma mulher extremamente poderosa, empoderada, feminina, feminista, dona da minha vida e dos meus negócios. Mas mesmo assim, gente, não é por causa disso que eu vou aparecer pelada numa premiação. (...) É muito triste você ver uma mulher nesse estado na premiação".

Famosas curtiram vídeo de Luiza Possi no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram @luizapossi

Sem indicar qual vertente do feminismo defenderia a atitude de Bianca Censori, Luiza Possi segue nas críticas: "Que feminismo é esse que está acabando com a mulher nesse momento? Porque isso não é feminismo, é passar de todos os pontos. É degradante para uma mulher ter que se vestir assim".

Na legenda da publicação no TikTok e Instagram com mais de 500 mil visualizações, Possi falou que era preciso "se posicionar": "Feminismo, empoderamento, tem significados diferentes para diferentes tipos de mulheres. E tá na hora da gente se posicionar". Isabella Santoni, Claudia Leitte e Angélica foram algumas das famosas que curtiram o vídeo no Instagram.