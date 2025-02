Lucas Lima alfineta Giovanna após confirmação de Sandy e Junior no BBB 25

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima provocou Giovanna após a confirmação de que os irmãos Sandy e Junior estarão no Show de Quarta desta semana do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O perfil oficial do Instagram de Junior publicou um vídeo do ensaio do cantor ao lado de Chitãozinho e Xororó. Os quatro farão o Show de Quarta da semana no programa.

Lucas Lima deixou um comentário na publicação alfinetando Giovanna. "Giovanna vai amar."

BBB 25: Lucas Lima alfineta Giovanna Imagem: Reprodução/Instagram

No início do programa, a irmã de Gracyanne criticou Sandy e Junior. Durante uma conversa com Daniele, ela disse não querer que eles fizessem um show na casa. "Deus me livre, gente. Ia ser muito chato. As músicas que ela canta, hoje em dia, nem seria um show".

Na dinâmica do "Show de Quarta", a dupla de irmãos sertanejos trarão Sandy e Junior, filhos de Xororó, para sua apresentação. Nesta 25ª edição do BBB, toda quarta-feira à noite um artista, acompanhado de algum parente ou amigo, faz uma apresentação musical para os confinados.

O quarteto deve apresentar clássicos como "Evidências", "Alô", "Enrosca" e "Me Espera" no show.