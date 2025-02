Lollapalooza 2025 anuncia horários dos shows e atrações divididas por palco

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça (4), ao meio-dia, os horários das apresentações e a distribuição de suas mais de 70 atrações pelos palcos do festival, que acontece entre 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Como vai ser

A 12ª edição do Lollapalooza Brasil vai ter seus shows espalhados por quatro palcos. São eles Palco Samsung Galaxy, Palco Budweiser, Palco Perry's by Fiat e Palco Mike's Ice.

Na sexta (28), as primeiras atrações se apresentam de forma simultânea no Palco Samsung Galaxy e no Palco Perry's by Fiat. Para os fãs da cena indie brasileira, Pluma toca às 12h45 no Palco Mike's Ice, enquanto girl in red estrela a tarde no Palco Budweiser, às 16h55.

À noite, os headliners Rüfüs Du Sol e Olivia Rodrigo fecham o Palco Samsung Galaxy e o Palco Budweiser, respectivamente. Ao longo do dia, outras atrações se apresentam, como veterana Dead Fish, no Palco Budweiser, e a banda liderada pelo filho de Bono, do U2, Inhaler, no Palco Samsung Galaxy.

Lollapalooza - programação de sexta (28/3) Imagem: Reprodução

No sábado, (29), os fãs de Alanis Morissette podem colar na grade do Palco Samsung Galaxy. A apresentação da artista canadense acontece após Benson Boone, cantor que se apresentou no Grammy, no último domingo (2), fazer sua estreia por aqui.

O Palco Budweiser recebe a revelação pop Tate McRae, antes de Shawn Mendes encerrar a noite. Durante o dia, algumas apostas da música nacional se apresentam por Interlagos, como a banda Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo, que toca no Palco Mike's Ice.

Lollapalooza - programação de sábado (29/3) Imagem: Reprodução

Encerrando a edição de 2025, no domingo (30), a banda Tool, ainda inédita no Brasil, se apresenta no Palco Samsung Galaxy, enquanto Justin Timberlake encerra o Palco Budweiser. Ao longo do dia, se apresentam Michael Kiwanuka, da música "Cold Little Heart", e na sequência, a queridinha Foster The People com sucessos como "Pumped up Kicks" e "Sit Next to Me".

Lollapalooza - programação de domingo (30/3) Imagem: Reprodução

No seu smartphone

O Lollapalooza Brasil atualizou nesta terça (4) o seu aplicativo oficial. Por meio dele será possível ver os horários dos shows de todos os palcos para os três dias

Disponível na Google Play Store e Apple Store, ele permite aos usuários montar um calendário pessoal de shows. Além disso, estão disponíveis informações detalhadas sobre a 12ª edição do evento.

No futuro, promete a organização, o app também oferecerá um mapa do autódromo, opções de alimentação e bebidas, atividades das marcas presentes e serviços disponíveis no local. O festival oferece várias opções de transporte público, incluindo trens e metrô 24 horas, além de ônibus oficiais partindo de pontos estratégicos da cidade.

Mas a organização do Lollapalooza faz um alerta: até a data das apresentações, os horários podem ser alterados. Então todas as informações serão atualizadas no aplicativo.

Justin Timberlake, Alanis Morissette e Tate McRae são atrações do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Getty Images

Ingressos

A venda de ingressos abriu no dia 20 de agosto. A novidade da edição 2025 é que as famosas e instagramáveis pulseiras do Lolla serão substituídas por ingressos digitais.

Há tipos diferentes de ingressos. O Lolla Pass dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Pass no primeiro lote vão de R$ 956,25 a R$ 2.250, já incluindo o desconto de 15% do banco patrocinador.

Já o Lolla Comfort Pass permite acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva, com guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, e espaço para descanso. Para esse setor os ingressos custam de R$ 1.674,50 a R$ 3.940, já incluindo o desconto de 15% do banco que patrocina o evento.

Há também o Lolla Lounge Pass, espaço mais premium do festival, promovido por outro patrocinador. Esse pass para o lounge dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Nesse caso, os preços no primeiro lote vão de R$ 3.316,25 a R$ 4.610, já incluindo o desconto de 15% do banco que banca.