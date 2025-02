Lembra dele? Ex-galã de 'Mulheres Apaixonadas' aparece grisalho nos EUA

Erik Marmo, 48, ex-galã de novelas, apareceu grisalho nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O ator postou fotos com a mulher, a modelo Larissa Burnier, no Snow Canyon State Park, que fica no estado de Utah. Marmo vive desde 2014, em Los Angeles, Califórnia, com a mulher e os dois filhos, Daniel, 13, e Nathan, 11.

Além de atuar, ele trabalha como apresentador, dublador, produtor, videomaker, treinador de futebol, gerente de redes sociais, modelo e até entregador de flores, auxiliando no negócio de arranjos florais da esposa. Sua última participação em novelas brasileiras foi em "Gabriela" (2012), na Globo.

Nos EUA, ele já participou de séries como "The Purge" e "Animal Kingdom", além de curtas-metragens e filmes independentes. Em 2023, Erik celebrou a formatura de seu filho mais velho, Daniel, que concluiu o ensino fundamental e está no ensino médio.