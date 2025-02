Bianca Censori não será punida por nudez no Grammy

Kanye West, 47, e Bianca Censori, 30, não serão punidos pela nudez da modelo no Grammy de 2025.

O que aconteceu

Não houve nenhuma reclamação formal sobre a exposição da famosa. A informação foi declarada pelos organizadores do evento ao TMZ.

Ao jornal, o departamento de polícia de Los Angeles ressaltou que também não recebeu queixas sobre o ocorrido.

Kanye West foi convidado para a premiação e pediu para desfilar no tapete vermelho. No entanto, fontes do TMZ indicaram que os organizadores foram surpreendidos com a roupa transparente de Bianca Censori. Mesmo assim, os dois aparentemente ficarão impunes pela nudez.

Bianca é conhecida pelos visuais sensuais e ousados. A modelo é vista frequentemente com roupas coladas e transparentes e já virou notícia por fazer sexo oral no marido em público.