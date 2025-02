Justin Baldoni está 'devastado' com processo contra Lively, diz advogado

Justin Baldoni, 41, está devastado em meio à briga judicial contra Blake Lively, 37, e Ryan Reynolds, 48.

O que aconteceu

Bryan Freedman, advogado do produtor, revelou que ele está "devastado emocional e financeiramente". A declaração foi feita durante uma conferência pré-julgamento na segunda-feira (3), segundo o Page Six. Além dele, o profissional defende a produtora do ator, a Wayfarer Studios, os produtores do filme "É Assim que Acaba".

Ainda opinou sobre as acusações de assédio da atriz. "Não quero soar como uma criança de 4 anos brigando com outra de 4 anos com 'eles começaram', mas, nesses casos, uma vez que alguém diz algo, isso se torna fato. Não há como lutar contra isso", indicou.

Na contramão, o advogado de Blake Lively, Michael Gottlieb, apontou que ela está devastada com a campanha de retaliação de Baldoni. A informação é da CNN.

Até o momento, o juiz Lewis Liman pediu para ambos os lados evitarem declarações públicas. O julgamento está previsto para março de 2026, mas ele também recomendou sua antecipação.

Os advogados de Blake Lively reforçaram seu ânimo com a audiência. "O Tribunal atendeu ao nosso pedido de que todos os advogados no caso sigam a regra da lei e não façam nenhuma declaração que possa prejudicar um júri. Este caso lida com sérias alegações de assédio sexual e retaliação. Responsabilizaremos os réus e estamos confiantes de que, uma vez que todas as evidências sejam apresentadas, a Sra. Lively prevalecerá", disseram ao Page Six.