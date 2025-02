Juliette Binoche presidirá júri do Festival de Cinema de Cannes

PARIS (Reuters) - Juliette Binoche, que ganhou um Oscar por sua interpretação de uma enfermeira em "O Paciente Inglês", foi nomeada presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes de 2025 nesta terça-feira.

Binoche teve seu primeiro papel importante em "Rendez-vous", de André Téchiné, que estreou em Cannes em 1985.

"Em 1985, subi os degraus pela primeira vez com o entusiasmo e a incerteza de uma jovem atriz", disse Binoche no comunicado do festival.

"Nunca imaginei que retornaria 40 anos depois na função honorária de presidente do júri. Aprecio o privilégio, a responsabilidade e a necessidade absoluta de humildade."

Binoche ganhou prêmios nos três maiores festivais de cinema da Europa: Cannes, Veneza e Berlim.

Em Cannes, ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz em 2010, por seu papel como uma negociante de antiguidades em "Cópia Certificada", de Abbas Kiarostami.

Binoche sucederá a diretora de "Barbie", Greta Gerwig, que atuou como presidente do júri no ano passado.

O 78º Festival de Cinema de Cannes acontece de 13 a 24 de maio.

(Reportagem de Dominique Vidalon)