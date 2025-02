Julgamento de homem acusado de esfaquear Salman Rushdie começa com a seleção do júri

(Reuters) - O julgamento do homem acusado de tentar assassinar o escritor Salman Rushdie em uma palestra em Nova York deve começar na terça-feira com a seleção do júri.

Hadi Matar, 26 anos, pode ser visto em vídeos de celular correndo para o palco na Chautauqua Institution, no oeste de Nova York, em agosto de 2022, quando Rushdie estava sendo apresentado ao público. Rushdie, 77 anos, foi esfaqueado várias vezes em um ataque que resultou na perda de seu olho direito e danificou seu fígado.

Matar se declarou inocente das acusações de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau. Rushdie, que vem sofrendo ameaças de morte desde a publicação de seu romance "Os Versos Satânicos", em 1988, deverá estar entre as primeiras testemunhas a depor no julgamento.

Rushdie publicou um livro de memórias sobre o ataque e disse em entrevistas que acreditava que iria morrer no palco da Chautauqua Institution.

Rushdie, que foi criado em uma família muçulmana da Caxemira, escondeu-se sob a proteção da polícia britânica em 1989, depois que o aiatolá Ruhollah Khomeini, na época líder supremo do Irã, declarou que "Os Versos Satânicos" era uma blasfêmia. A fatwa de Khomeini, ou decreto religioso, conclamou os muçulmanos a matar o escritor e qualquer pessoa envolvida na publicação do livro, o que levou a uma recompensa de vários milhões de dólares.

Em 1998, o governo iraniano disse que não apoiaria mais a fatwa, e Rushdie terminou seus anos de reclusão, tornando-se um frequentador assíduo de festas literárias na cidade de Nova York, onde vive.

Após o ataque, Matar disse ao New York Post que viajou de sua casa em Nova Jersey depois de ver o anúncio do evento de Rushdie porque não gostava do escritor, dizendo que Rushdie havia atacado o Islã. Matar, que tem dupla nacionalidade, norte-americana e libanesa, disse na entrevista que ficou surpreso com o fato de Rushdie ter sobrevivido, informou o Post.

O julgamento de Matar foi adiado duas vezes, mais recentemente depois que seu advogado de defesa tentou, sem sucesso, transferi-lo para um local diferente, dizendo que Matar não conseguiria um julgamento justo em Chautauqua. O julgamento está sendo realizado no Tribunal do Condado de Chautauqua em Mayville, uma cidade com cerca de 1.500 habitantes perto da fronteira com o Canadá. Se for condenado por tentativa de homicídio, Matar poderá pegar uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Matar também está enfrentando acusações federais nas quais os promotores do escritório do procurador dos EUA no oeste de Nova York o acusaram de tentar assassinar Rushdie como um ato de terrorismo e de fornecer apoio material ao grupo armado Hezbollah no Líbano, que os EUA designaram como uma organização terrorista.

(Reportagem de Jonathan Allen, em Nova York)