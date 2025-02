João Lucas mostra fotos com Sasha Meneghel na fazenda de Leonardo

João Lucas, 25, publicou fotos ao lado de Sasha Meneghel, 26, na Fazenda Talismã.

O que aconteceu

A filha de Xuxa e o marido estiveram na fazenda de Leonardo para a comemoração de aniversário de João Guilherme. O namorado de Bruna Marquezine levou seus amigos para comemorar seus 23 anos em Goiás.

Na tarde de terça-feira (4), João Lucas abriu um álbum no Instagram com fotos no local ao lado da mulher e do cachorro do casal. "Meu coração todo aqui", escreveu ele na legenda.

Sasha e João Guilherme deixaram comentários na publicação. A esposa e o amigo de João comentaram com emojis de coração.