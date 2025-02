João Gabriel critica brother e faz promessa: 'Vou esbarrar igual doido'

João Gabriel criticou na madrugada desta terça-feira (4) as recentes atitudes de Guilherme no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após os apontamentos do Sincerão desta segunda (3), João Gabriel, Maike e Gabriel analisaram as falas de Guilherme para um dos brothers. Na dinâmica, Guilherme apontou Gabriel e citou que ele "desconfiou da saúde mental" de Diego Hypolito.

Maike diz que Guilherme "tomou as dores" de Diego, e João Gabriel comenta sobre o brother.

O temperamento meu com o do Guilherme é o mesmo. Falar pra você, se ficar nessa 'gritaiada' uma hora nós 'vai' se esbarrar igual doido João Gabriel

Maike questionou porque o brother gritou com Gabriel no programa ao vivo, mas não conversou com ele antes. "Não adianta gritar sem argumento", avaliou Maike.

Gabriel diz que está "zero afim de gritar" com Guilherme. "Não vejo nem sentido, eu considero o cara", disse.