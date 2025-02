Jade Picon usa vestido branco com transparência nos Estados Unidos

Jade Picon, 23, passeou nos Estados Unidos com um vestido branco com transparência.

O que aconteceu

A influenciadora está em Miami, cidade da Flórida, Estados Unidos. O novo destino vem logo após Jade passar uma temporada no Caribe.

Em uma postagem no Instagram, Picon aparece com um vestido branco com transparência. Na legenda da publicação, a atriz usou o emoji da bandeira dos Estados Unidos.

A atriz foi muito elogiada nos comentários. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Linda em Miami e em qualquer lugar", afirmou outra.