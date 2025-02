Gracyanne Barbosa volta a criticar Diogo no 'BBB 25': 'Extremamente machista'

Gracyanne Barbosa voltou a criticar a atitude de Diogo Almeida em uma conversa com a atriz Vitória Strada nesta terça-feira, 4. O brother vem sendo alvo de críticas após não defender Aline na dinâmica do Contragolpe, que quase quase a levou ao Paredão.

Apesar da proximidade entre os dois dentro do jogo, Diogo concordou com a indicação de Aline, mas a sister conseguiu escapar na Prova Bate e Volta. A atitude do ator gerou indignação entre os participantes.

Vitória questiona se Diogo deve ser excluído

A discussão começou quando Vitória Strada refletiu sobre o tratamento dado a Diogo após os últimos acontecimentos. "A gente precisa sair desse lugar de crucificar ele e excluir", afirmou. A atriz argumentou que, apesar dos erros cometidos pelo brother, todos dentro da casa já erraram em algum momento e que o jogo deveria permitir espaço para diálogos e mudanças.

Gracyanne, no entanto, discordou da visão de Vitória. Para ela, certas atitudes dentro da casa não podem ser relativizadas. "Mesmo que a gente tivesse falado dos Joãos, ainda assim ele tinha que defender a Aline, gente. Desculpa", disse a influenciadora, referindo-se à falta de apoio do brother à sister em um momento crítico do jogo.

Gracyanne reforça críticas a Diogo

A discussão ganhou ainda mais força quando Gracyanne voltou a analisar o comportamento do brother. "Ele saiu daqui de homem pra baixo do chão", disse. A musa fitness destacou que não aceita menos do que respeito nas relações e afirmou que sua régua para medir a conduta de um homem é alta. "O Belo sempre me tratou como uma rainha e é isso que toda mulher merece. Eu não espero menos", pontuou.

Outro ponto que gerou polêmica foi a forma como Diogo abordou sua relação com Aline dentro do reality. Em meio às discussões, ele tentou minimizar o vínculo com a sister, dizendo que "só beijou" Aline e que, mesmo que tivessem transado, não faria diferença, o que gerou reações imediatas dos participantes. Vitória Strada rebateu, afirmando que, para ela, não se tratava apenas de um beijo, mas sim da conexão e das expectativas que foram criadas ao longo do convívio na casa.

A justificativa de Diogo foi considerada fraca e reforçou as críticas de Gracyanne, que apontou a falta de comprometimento do brother e sua incapacidade de lidar com as consequências de suas ações. "Mesmo que tivesse sido só um beijo, o problema não é esse. O problema é como ele lida com isso depois", argumentou Vitória.

"E esse comentário que ele fez, a gente não passou de beijo e abraço, ainda piorou pra mim. Porque ele é extremamente machista. Tipo, a conexão que eles tiveram de conversa, que é muito mais importante, ele tá levando, tipo, ah, não transei com ela, então f***-se", criticou a influenciadora.