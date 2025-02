Gracyanne critica choro de Diogo com Aline: 'Ridículo'

Colaboração para Splash, no Rio

Após presenciar Diogo e Aline conversando na cozinha, logo após o "Sincerão", Gracyanne Barbosa fez uma análise sobre o episódio durante um bate-papo com Thamiris. Para a ex do cantor Belo, a cena foi uma estratégia de jogo e evidenciou a vulnerabilidade emocional de Aline.

O que aconteceu?

Aline e Diogo tiveram uma conversa na cozinha após a dinâmica. Durante a conversa, que rolou na madrugada desta terça-feira (04), Diogo tentou se explicar à sister sobre o motivo de tê-la indicado ao Paredão. Em um certo momento, ele não conteve as lágrimas e acabou chorando ao lado de Aline. Gracyanne, que passava pelo local, observou a situação.

Mais tarde, no quarto, a musa fitness dividiu sua impressão com Thamiris. "Aquele choro foi ridículo! Mas ela ficou sentida no choro de positiva?", questionou Gracyanne.

Thamiris concordou, reforçando suas suspeitas sobre a autenticidade do desabafo de Diogo. "No sentido de que caiu no choro dele. Achei atuação pura", avaliou a sister.

Gracyanne reforçou sua opinião sobre a química entre Aline e Diogo, mas deixou uma advertência. "Teve química, o cara é um cara bonito, fala bem, sabe articular. Lógico que ela tá mexida. E ele vai chorar, né. Quando você chora de verdade, você se descontrola e não consegue parar. Triste por ela! Que pena!", comentou.