Gracy se revolta após ver beijo de Aline em Diogo: 'Pisar na cabeça dele'

Gracyanne Barbosa desabafou com Giovanna após flagrar Aline dando um beijo na mão de Diogo no bBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness se mostrou indignada com o carinho entre Aline e Diogo. No quarto, ela criticou o casal e apontou que Aline merece alguém melhor.

Gracyanne: "O cara é inteligente, fala bem, tem cultura e tudo o mais. Pode ser incrível. Mas aqui dentro é um jogo e, como jogador, ele é um m*rda".

Giovanna: "Não precisa ficar de amizadezinha aqui dentro!".

Gracyanne: "Isso que eu falei pra ela! P*rra, tá chato isso já. E ela: 'Ai, mas eu não consigo, não quero sair do que eu acredito'. Eu falei: 'Beleza, respeito sua opinião, mas não concordo'".

Giovanna: "Respeito a sua opinião, mas acho uma opinião burra. Isso me irrita também. A Aline deu um beijinho na mão dele na piscina. Não é possível, cara!".

Gracyanne: "Eu vi! Se ela acha que não merece ser tratada como uma rainha, ok, é a opinião dela. (...) E que pena!".

Giovanna: "Eu achei que ela não ia cair na lábia dele de novo, porque ela é inteligentíssima".

Gracyanne: "Eu achei que ela ia cair. Eu vi que ela estava muito envolvida. Pô, podia até cair, mas ele podia ter feito um esforço maior, né? Caiu tão rápido... Que m*rda! Ela é uma mulher maravilhosa, linda, engraçada, f*dona. Pô, ela tinha que pisar na cabeça dele! Que ódio!".

