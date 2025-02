Giovanna diz que está 'começando a ter umas vontades' com Maike no BBB 25

Pouco antes do Paredão, Giovanna contou para Vitória Strada, Mateus e Camilla sobre algumas vontades que anda sentindo com Maike no BBB 25. Os dois estão ficando.

O que aconteceu

A irmã de Gracyanne Barbosa contou que Maike, um dos líderes da semana, está apoiando sua permanência na casa. Logo após veio uma confissão.

É difícil você ficar com alguém aqui, né? Porque começa a ter umas vontades assim, você fica... Giovanna

Rapidamente Vitória reagiu brincando: "Era disso que eu estava falando, perguntando. É difícil

Giovanna comentou que percebe todas as câmeras viradas para eles no quarto. A atriz continua e fala sobre transar com alguém no reality. Ela concordou ser uma situação difícil ficar deitado com alguém sendo filmados.

