Giovanna sobre Diogo: 'Mais interessante ele ficar com uma mulher preta'

Em uma conversa com Gracyanne na noite de quinta-feira (4), Giovanna voltou a criticar a relação de Diogo e Aline no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A veterinária comentou com a influenciadora o affair do ator com a policial. "Pra ele, pro jogo, é muito mais interessante, como ancestralidade, ele ficar com uma mulher preta, do que chegar numa Renata."

Ela completou. "E se não vai ficar comigo, vai com quem? Com Camila, Thamiris?"

Na sequência, Mateus chegou próximo às irmãs. As duas mudaram de assunto.

Minutos antes, Giovanna havia compartilhado a mesma opinião em conversa com Maike. "Acho que aqui dentro do programa ele provavelmente não se envolveria com uma menina tipo a Renata, loira, padrão, e tal."

