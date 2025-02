'Foi burro, desmereceu': Rivais e aliados criticam Diogo após Sincerão

Diogo Almeida surpreendeu os brothers na noite desta segunda-feira (3) ao avaliar sua relação com Aline dentro do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a dinâmica do Sincerão, Diogo foi apontado por alguns brothers por ter colocado Aline no Paredão, em consenso com sua mãe, Gracyanne e Giovanna. O brother viveu um breve romance com a sister, com direito a beijos e carícias na cama.

Em um dos apontamentos, ele se defendeu avaliando sua relação. "Eu e Aline não tivemos uma aproximação maior que não fossem abraços e beijos, que foi o que a gente trocou até agora", afirmou.

Após o Sincerão, Vinicius lembrou com Vitória do dia em que pediu a Diogo para não dar bebida à Aline, e o ator teve medo de soar como se quisesse "embebedar" ela. "Eu acho que ele se preocupa mais com o que ele tá falando pro público do que pro outro aqui dentro, às vezes", avaliou Vitória.

Vitória ainda disse que faltou "responsabilidade afetiva" da parte de Diogo. "Ele tá se explicando pra quem tá lá fora do que pra mim", disse.

Enquanto isso, no quarto, Renata também avaliava a atitude de Diogo. Ela afirmou que, no Sincerão, Diogo errou ao resumir sua relação com Aline em "apenas de beijos e abraços". "Ele meio que desmereceu", disse ela, afirmando que não aceitaria ser tratada assim.

Gabriel e Maike, aliados de Diogo, também criticaram. "Com todo o respeito véi, ele foi burro! A Vitória já tinha votado nele, ele vai salvar a Vitória pra deixar a mina dele?", disse Maike, citando o fato de Diogo ter "salvo" Vitória e Mateus do Paredão e indicado Aline.

Gracyanne, que já havia xingado o brother, voltou a criticar citando a fala de que a relação "não ultrapassou beijos e abraços". "Ele tá falando de transar? A gente tá falando de conexão, de ligação. Que macho escroto", avalia a influenciadora.