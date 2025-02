Filho de Michael Jordan é preso, acusado de porte de cocaína; saiba tudo

O filho de Michael Jordan, 61, Marcus, 34, foi preso após ser acusado de porte de cocaína, dirigir embriagado e resistir à prisão.

O que aconteceu

De acordo com a revista People, a estrela de reality show e ex-jogador de basquete universitário, foi autuado em Orange County, Flórida, na terça-feira (4). Marcus foi sentenciado a pagar uma fiança de US$ 4.000 para ser solto.

Recentemente, Marcus foi visto com Nicole Murphy, 56, modelo e ex-esposa de Eddie Murphy, 63, após a morte de sua parceira. Os dois foram vistos saindo no segundo We the Best Foundation x Jordan Golf Classic anual do DJ Khaled em Miami.