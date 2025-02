Febem, FBC e blocos de carnaval são destaque da Casa Natura

Se você gosta do ritmo e da poesia das ruas, a Casa Natura é o seu lugar pelos próximos meses. Em fevereiro e março, Carnaval e rap tomam conta da programação do espaço, com presenças super especiais. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.

É Carnaval

Os súditos de Momo encontram programação variada já esta semana, com o Bloco Forrozin puxado pela cantora Mariana Aydar (6), comemoração dos 10 anos do Bloco Ritaleena (7) e o Bloco Confraria do Pasmado (8). A mistura de gêneros musicais segue com mais uma edição do Bloco do Johnny Hooker (15), desta vez com participação de Maria Gadú, Lia Clark e Jaloo.

O Carnaval na Casa Natural segue em fevereiro com o Bloco Abacaxi de Irará homenageando Tom Zé junto do Cordão Dona Micaela (16) e o cantor e instrumentista Rodrigo Alarcon trazendo seu espetáculo carnavalesco com o Bloco do Desamor.

No dia 1º de março a casa abre espaço para a criançada com o Carnaval do Tiquequê. Já no dia 7, Zeca Baleiro volta com seu Baile do Baleiro, desta vez trazendo versões carnavalescas de suas canções e homenagens a Moraes Moreira, Tim Maia, Novos Baianos e outros.

O rapper Febem, que lança o seu sexto disco, 'Abaixo do Radar' Imagem: Divulgação

Espaço rap

Fevereiro e março também abrem generoso espaço para o rap na Casa Natura. Febem, um dos nomes mais aplaudidos na nova cena, traz o repertório do seu trabalho mais recente, "Abaixo do Radar" (9). O álbum figurou em várias listas de melhores de 2024, fazendo do "poeta de camisa de time" um show obrigatório.

Outro espetáculo certeiro é o da dupla Febre 90s (13). Composto pelo MC Pumapjl e pelo beatmaker SonoTWS, homenageia a sonoridade do rap dos anos 1990, levada a bumbo e caixa - o boom bap. Além dos singles que vem lançando desde 2021, prometem um setlist recheado de nostalgia e diversão.

Um dos gigantes do rap brasileio, o mineiro FBC faz show comemorativo dos seus 20 anos de carreira. Nele, o Padrim deve vir com pedradas que já viraram clássicos do hip-hop nacional, como "Auto Ajuda", "Se Eu Não Te Cantar", "Vale Grana" e "Se Tá Solteira".

E entrando em março, a rapper Budah faz show da turnê "Púrpura" (13), trazendo faixas do seu primeiro disco de estúdio, como "Ninguém vai te superar" e "Tudo de uma vez". A capixaba ainda traz outros sucessos da carreira, que misturam R&B e trap.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Confira a programação completa

FEVEREIRO

06.02: Bloco Forrozin, Mariana Aydar

07.02: Bloco Ritaleena

08.02: Bloco Confraria do Pasmado

09.02: Febem

13.02: Febre 90's

14.02: Inferninho Trabalho Sujo apresenta Grand Bazaar, Varanda e Cordão Cheiroso

15.02: Bloco do Johnny Hooker com participação de Maria Gadú, Lia Clark e Jaloo

16.02: Bloco Abacaxi de Irará convida Cordão Dona Micaela

21.02: FBC, 20 anos de Carreira

22.02: Bloco do Desamor, Rodrigo Alarcon

23.02: Getúlio Abelha, Lançamento do novo álbum

27.02: Fat Family canta Tim Maia

MARÇO

01.03: Carnaval do Tiquequê - especial infantil

03.03: Budah, turnê Púrpura

07.03: Baile do Baleiro - especial Carnaval

08 e 09.03: Luedji Luna canta Sade

15.03: Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados

21.03: Ilú Obá de Mim

30.03: Alaíde Costa e Ayrton Montarroyos cantam 'Domingo'

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo