Em paredão individual, Diogo torce por eliminação de Gracyanne e Giovanna

Colaboração para Splash, no Rio

Em uma conversa no Quarto Fantástico, Diogo Almeida expressou sua torcida para a eliminação de dois participantes no Paredão desta terça-feira (04). Daniele, Diego, Gracyanne e Giovanna estão na berlinda neste primeiro Paredão individual da edição.

O que rolou

Diogo revelou que gostaria de ver Gracyanne Barbosa e Giovanna deixarem o jogo. O ator, sem saber que apenas um participante será eliminado, explicou sua escolha, citando a falta de coerência no comportamento de Gracyanne. "Essa coisa da mentira e tudo que eu vi hoje da Gracy, que não condiz com o que ela me disse ontem, já denota o que eu estava sentindo, sabe? De não sentir muita verdade na forma dela falar comigo", desabafou Diogo.

O ator ainda continuou falando sobre o comportamento de Gracyanne Barbosa. "Ela chegar para mim ontem e me dizer que me admira como homem. Depois da prova, que a gente tinha ido no Confessionário, e hoje ela falou aquilo? Que eu sou um homem de merda? Pelo amor de Deus, né? Muito estranho".

Ele também mencionou que, apesar de suas críticas a Diego, não gostaria de vê-lo eliminado no momento. "Na verdade, eu falei para caramba do Diego e que eu não gostaria que ele saísse agora", concluiu Diogo.