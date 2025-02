Diogo Almeida e Vilma mudam de quarto após Sincerão no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

A tensão tomou conta da casa do BBB 25. Na madrugada desta terça-feira (04), Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, decidiram se mudar para o Quarto Fantástico após desentendimentos gerados no "Sincerão".

O que aconteceu

Durante a dinâmica desta segunda-feira (03), Diogo foi o participante que mais levou 'torta na cara', sendo criticado por diversos confinados. Vilma também se tornou alvo de algumas alfinetadas. O clima pesado no Quarto Nordeste motivou Diogo a propor a mudança.

O ator chamou Guilherme para planejar a ida para o Quarto Fantástico. "Não tá uma energia legal pra gente dormir lá. Com essa energia eu não quero. Como tem aquela cama, vou falar para a minha mãe dormir nela e eu durmo no chão", disse o brother.

Guilherme sugeriu uma possível reorganização no quarto. "Pode até falar para as meninas para uma delas descer", orientou Guilherme. Diogo ficou inseguro. "Não sei como vai ser para elas", disse. Após comunicar a decisão aos colegas, Diogo e Vilma realmente se mudaram para o Quarto Fantástico.

A mudança não passou despercebida pelos integrantes do Quarto Nordeste. Camilla ironizou a atitude de Diogo. "Ele não ia conseguir nos encarar aqui". Giovanna especulou sobre o comportamento do brother no novo quarto. "Vocês acham que ele tá deitadinho lá dormindo? Ele deve estar hablando a beça, tenho certeza", comentou.