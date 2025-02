Conversa com Aline leva Diogo às lágrimas após Sincerão no BBB

Colaboração para Splash, no Rio

A madrugada desta terça-feira (04) foi marcada por intensas conversas sobre o "Sincerão", que mexeu com os ânimos da casa mais vigiada do Brasil. Na cozinha do BBB 25, Diogo e Aline discutiram os últimos acontecimentos. O ator acabou se emocionando.

O que aconteceu

Diogo foi o participante do BBB 25 que mais levou 'torta na cara' durante o Sincerão da noite desta segunda-feira (03). Ao término da dinâmica, Aline tentou confortá-lo. "Não faz isso. O jogo em si é muito humilhante de colocar a pessoa em situação complicada. Não leva isso pro coração. É difícil você ver sua mãe lá na dinâmica. Nem consigo imaginar como deve ser. Lembra que falei das consequências das nossas escolhas? Assim como eu e Vini, todo mundo vai sofrer. Naturalmente, você vai passar por isso também. Não tenta internalizar isso, senão vai te parar.", disse a baiana.

Visivelmente emocionado, Diogo desabafou sobre os acontecimentos do confessionário, quando teve que indicar Aline e Vinicius ao Paredão. "Eu realmente fiquei numa situação que saí angustiado daquele confessionário. Eu não consegui nem celebrar o prêmio [o carro que ganhou na prova bate e volta]. Eu não tô mentindo. Me doeu a Vitória me esculhambando. Enfim. Não quero mais chorar", disse o ator.

Após a conversa, Aline e Diogo acabaram se abraçando. Os brothers, que acabaram se envolvendo na casa, estão com a relação abalada.