'Depressão não é frescura', diz Padre Marcelo em defesa à Fábio de Melo

Padre Marcelo Rossi, 57, saiu em defesa do Padre Fábio de Melo, 53, após ele revelar que está com depressão.

O que aconteceu

Depois do pastor da Igreja Evangélica Ministério Libertos por Deus (LPD) Flávio Amaral detonar Fábio de Melo, supondo que ele seria homossexual, Rossi ficou ao lado do amigo. O líder da igreja católica, que também lutou contra a depressão, afirmou que a doença não é "frescura".

Em seu Instagram, Marcelo Rossi falou sobre o assunto. "Amados, depressão não é frescura! Mas, tem cura. Glória a Deus! Cuidar do corpo, mente e espírito é essencial. A Alegria do Senhor é nossa força. Tem coisas que tem que ver pra CRER!".

Em entrevista ao The Noite, do SBT, Marcelo relembrou o período que enfrentou a doença. Ele disse que achava que depressão era "frescura" até ser diagnosticado. "Não desejo para ninguém, [tive] por sete meses e 22 dias. O sacerdote muitas vezes é uma lata de lixo. Você escuta tantas coisas ruins que, se não tem uma experiência com Deus, aquilo vai te consumindo".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CV e os Caps

(Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.