Dantinhas: Belo demorou para se posicionar a favor de Gracyanne no BBB 25

Gracyanne Barbosa está enfrentando seu primeiro Paredão no BBB 25 com Giovanna. No entanto, somente uma delas vai deixar o jogo. De acordo com a parcial mais recente da enquete UOL, as irmãs correm risco de eliminação. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta terça-feira (4).

Apesar de Giovanna estar sendo a mais cotada para sair, Gracyanne não fica muito atrás. A musa fitness, no entanto, conseguiu ganhar o apoio de Belo, seu ex-marido. Eles não estão mais juntos desde abril de 2024.

Belo usou as redes sociais para pedir torcida para Gracyanne, e relembrou o relacionamento dos dois, deixando para trás os boatos de que ele foi traído. "Sei que muitos tem falado sobre a nossa relação, e quero deixar claro que sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor".

Dantinhas acredita que esse posicionamento de Belo a favor de Gracyanne no Paredão veio tarde demais, e a musa segue correndo riscos de ser eliminada. Neste Paredão, apenas um integrante da dupla vai deixar o reality, e o outro será mandado para um quarto secreto para uma nova dinâmica.

Veio tarde. É coisa também: isso não converte. Quase sempre não converte (voto). São poucas as vezes que pronunciamento de famosos consegue reverter algum resultado. Eu acho que não converte não. É isto. Está posto. Vai sair a Giovanna, com certeza

Dantinhas

