Quem é Danilo Sanfoneiro, affair da mãe de Virginia que teria ex grávida

Margareth Serrão, a mãe de Virginia Fonseca, está "conhecendo melhor" o produtor Danilo Sanfoneiro. Enquanto isso, uma suposta ex do artista afirma que ele a abandonou grávida.

O que aconteceu

O primeiro encontro com o músico aconteceu na semana passada. "Dona Margareth vai ter um date hoje… Gente, ela vai sair para jantar com um boy e minha cabeça está a milhão", contou Virginia nos Stories do Instagram.

Margareth confirmou o affair em entrevista a Leo Dias. Na noite de ontem, ela postou um Story com Danilo e escreveu "gato".

Margareth Serrão e Danilo Sanfoneiro Imagem: Reprodução/Instagram/@margarethserrao

O artista é conhecido da família de Leonardo e já se apresentou em eventos do sertanejo em várias ocasiões. Há mais de um ano ele publicou uma foto em que aparece abraçado com Margareth.

Ex de Danilo estaria grávida

Karolayne Lima afirma ser ex de Danilo e estar grávida do músico. Ela disse em entrevista a Erlan Bastos que o artista cortou a ajuda financeira e pretende fazer um exame de DNA quando o bebê nascer.

Ela chegou a compartilhar a matéria no Instagram. "Confusão só presta grande", escreveu, mostrando uma foto com Margareth.

Splash entrou em contato com o sanfoneiro e aguarda. O texto será atualizado assim que houver resposta.