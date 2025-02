Com novo 'projeto de vida', Luís Melo revela o que motivou volta às novelas

Após ficar 8 anos afastado da TV, Luís Melo, 67, volta para a nova versão de "Vale Tudo" (Globo) e conta sobre seu novo projeto de vida.

O que aconteceu

O ator revela que ainda não pensava em retornar às novelas. "Não estava nos meus planos voltar às novelas agora, mas foi um convite muito carinhoso do diretor Paulo Silvestrini. A oportunidade de trabalhar a primeira vez com Manuela Dias, que admiro muito, também pesou", disse em entrevista ao Play, do Globo.

Ele admitiu não ter acompanhado a primeira versão, de 1988. "'Vale Tudo' foi um sucesso e, na época, ouvia muito falar sobre seus personagens e temas. Mas, naquele período, estava totalmente dedicado ao trabalho no Centro de Pesquisa Teatral do Sesc São Paulo (...). Naquele momento, ainda não trabalhava com televisão. Minha estreia foi em 1995", pontuou.

Além da atuação, Luís Melo se dedica a sua casa Campo das Artes. "Consigo receber pessoas, produzir espetáculos, criar e compartilhar nosso processo de trabalho. O Campo também dialoga com outras expressões artísticas. Temos exposições de artes plásticas, música, dança, literatura... Esse é meu projeto de vida. Não sei que tamanho ele terá ou onde irá parar, porque não planejo nada. As coisas vão acontecendo e se moldando naturalmente."