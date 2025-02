Chico: Diego Hypolito faz hora extra no BBB 25 e precisa ser eliminado

Diego Hypolito e sua irmã, Danielle, estão no Paredão que será decidido nesta terça-feira (4) no BBB 25. Segundo a parcial mais recente da enquete UOL, ele não corre riscos de ser eliminado. No entanto, Chico Barney defende no Central Splash que ele deveria, sim, deixar o programa.

Hypolito, desde o início do jogo, ganhou o coração do público. Apesar de sua excentricidade dentro do jogo, e intriga com boa parte da casa, ele conseguiu cativar os espectadores. No entanto, ele tem ficado mais sumido no jogo.

Diego Hypolito está fazendo hora extra no BBB. Diego Hypolito foi fazer amigos em Curicica. É isso que queremos assistir? Ele ontem falando: 'eu ainda vou provar que sou legal'. (…) Enquanto isso, Dani quer vingança, Giovanna quer atacar a a Vilma e Gracyanne quer ofender Diogo

Chico Barney

No Paredão de hoje, apenas um integrante da dupla vai ser eliminado. O outro vai para um quarto secreto, em que poderá observar a casa.

Para Saryne, o apagamento dos irmãos Hypolito é razoavelmente recente. Ela acredita que as irmãs Giovanna e Gracyanne demoraram para entrar no jogo, principalmente depois dos oponentes terem conseguido crescer no coração do público.

Eles se apagaram ontem (no Sincerão). Até ontem, no caso, foi a dupla que protagonizou o programa, que quando não tinha assunto nenhum, eles eram assunto. Os conflitos entre eles e os conflitos com a casa. Então eu acho que eles merecem ficar no jogo

Bárbara Saryne



