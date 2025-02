Chico: Atitudes de Diogo e Vilma nas últimas 48 horas transformaram o BBB

Diogo e sua mãe, dona Vilma, foram um dos grandes destaques do Sincerão do BBB 25. O ator, inclusive, foi quem mais levou tortas na cara e confrontos de seus colegas de confinamento. No Central Splash desta terça-feira (4), Chico Barney opina sobre as mudanças na casa depois da performance da família na dinâmica.

Chico defende que o resultado do Sincerão mostra como a casa tem visto os dois dentro do jogo. "O Diogo e a Vilma foram os mais atacados, não só por conta da treta com a Aline, mas viabilizou. Ajudou a justificar todo o ranço que as pessoas tinham por eles".

Uma coisa a gente não pode negar: as atitudes de Diogo e da Vilmoca nas últimas 48 horas transformaram o BBB

Chico Barney

Bárbara Saryne concorda. Ela complementa dizendo que os dois acabaram se tornando um alvo fácil a partir do momento em que os aliados de Aline se incomodaram com o fato do ator tê-la escolhido para ir ao Paredão mesmo com a relação que eles iniciaram no jogo.

Acho que o Diogo vai crescer com esse enredo. E quando eu falo isso, não é quer dizer que eu estou do lado isso, mas é porque a história vai se caminhar para isso de acordo com o que a gente já está acostumado a ver reality show

Bárbara Saryne

