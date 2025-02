Brother expõe Diogo para Aline: 'Não tinha expectativa de ganhar imunidade'

Maike afirmou para Aline que Diogo não esperava receber imunidade da sister durante a formação do Paredão deste domingo (2) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Aline, Maike disse que Diogo não tinha expectativa de receber a imunidade, diferente do que o brother disse na conversa com a sister.

Guilherme, que participava da conversa, questionou. "Mas pra quê vai chegar então, pra falar?"

Aline se antecipou na resposta e disse que Diogo quis gerar um "sentimento de culpa". "Pra gerar um sentimento de culpa. Não tava, mas quando eu falo isso pra você eu quero gerar um desconforto", afirmou.

A sister ainda disse que confessou para Diogo que sua prioridade era Guilherme e Dona Delma, quando o brother disse que esperava receber a imunidade. "Que loucura é essa? Pra ele 'achar' ou me dizer que achou que receberia a imunidade, então a aproximação que ele teve comigo já era suficiente pra eu dar uma prioridade absurda pra ele assim?", disse ela, dando a entender que questionava se o relacionamento como forma de autodefesa.