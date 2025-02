Boni ironiza suposto teste do sofá e surubão na Globo: 'Não sei o que é'

José Bonifácio de Oliveira, o Boni, 89, responsável por criar o chamado "padrão Globo de qualidade", foi irônico ao ser questionado sobre a suposta existência de teste do sofá nos bastidores da emissora.

O que aconteceu

Boni foi irônico em sua resposta, mas negou que existisse o teste do sofá com diretores em troca de oportunidades na TV. "Existia [teste do sofá], claro... Se você sentava no sofá e ele estava torto, chamava alguém para consertar, afirmou durante entrevista ao podcast Achismos.

O diretor também foi enfático ao negar supostas orgias nos corredores da Globo. "Surubão, não sei o que é isso aí... Não tinha [surubão], não".

Em outro momento da entrevista, Boni também detonou o BBB, reality que se tornou popular graças ao seu filho, Boninho. "Nunca gostei do BBB desde o começo, mas não é pelo programa em si. Acho besteira o que aquelas pessoas dizem, muitas vezes estimuladas pelo álcool, eu preferia um texto do Dias Gomes, porque eles me dizem alguma coisa mais útil".

Boni opinou que a atual edição do BBB, em duplas, a primeira sem o comando de Boninho, piorou o reality. "Eu faria um outro divertimento, mas sei que o programa é um sucesso enorme no mundo inteiro. O Boninho sempre fez o melhor Big Brother do mundo. Muitas vezes ele discutia com a Endemol porque queria fazer diferente, coisas que deram certo. Agora esse negócio de dupla não deu certo".