Bomba em 'Volta por Cima': Joyce descobre a real identidade de Belisa

No capítulo desta terça-feira (4) de "Volta por Cima" (Globo), Joyce (Drica Moraes) descobre o segredo de Belisa (Betty Faria): ela é a mãe biológica de Gigi (Rodrigo Fagundes).

Desmascarada, Belisa implora que Joyce não revele seu segredo.

Sebastian (Fabio Lago), Joyce (Drica Moraes), Belisa (Betty Faria), Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Doralice decide conversar com Osmar e chega a um acordo com ele. Gerson questiona Bernardo sobre sua amizade com Yuki. Cacá pensa em Chico. Gerson fala de Roxelle para Marco. Tereza repreende Jayme por contar para Edson sobre a sabotagem do ônibus. Jô solicita uma foto com Jin. Rosana pede que Edson não denuncie Violeta. Doralice garante a Tati que denunciará Osmar se ele não cumprir com o acordo que fizeram. Osmar decide tomar o controle dos negócios dos Castilho. Osmar pede Violeta em casamento.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.