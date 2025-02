Gates diz que doou mais de R$ 500 bilhões: 'Meus filhos não ficarão pobres'

Bill Gates, 69, estima que já doou US$ 100 bilhões —ou cerca de R$ 582 bilhões, em cotação desta terça (4)— para projetos beneficentes e pesquisas por meio de sua Gates Foundation. Mesmo assim, o cofundador da Microsoft garante que seus três filhos não ficarão pobres.

O que aconteceu

Gates criou a Gates Foundation com a então esposa, Melinda French Gates, em 2000. O objetivo do casal era reduzir a pobreza e combater doenças, mas aos poucos a filantropa introduziu também questões de desigualdade de gênero na pauta. Os dois se separaram em 2021.

Melinda deixou a fundação em 2024 para criar a sua própria instituição beneficente, a Pivotal Philantropies Foundation. Já o ex-marido firmou parceria com outro bilionário, o investidor Warren Buffet, para continuar seus projetos da Gates Foundation. Em 25 anos, Bill estima que suas doações para a caridade já ultrapassem as centenas de bilhões de dólares.

O trabalho filantrópico de Gates representa o equivalente ao PIB da Bulgária em 2023. No entanto, as doações, segundo ele, não foram um "sacrifício pessoal". À rede britânica BBC, ele explicou no domingo (2) que não deixou de comprar o que queria, que ainda voa em seu jato particular e mantém suas nababescas mansões. Ele diz gostar de doar e teria aprendido com sua mãe que "com a riqueza vem uma responsabilidade de reparti-la".

Apesar de astronômica, a cifra da doação de Gates representa apenas um ano de vendas de carros elétricos da Tesla. A empresa é de propriedade do atual homem mais rico do mundo, Elon Musk, que levou o título que já pertenceu a Gates.

Caridade vai continuar e ele seguirá entre os mais ricos do mundo

Gates anunciou que planeja doar "a vasta maioria" de sua fortuna. O Business Insider estimou no início de janeiro que o empresário tenha um patrimônio avaliado de US$ 160 bilhões (R$ 930 bilhões), mas este número pode ser maior. "Ainda tenho mais para dar", garante. No entanto, ele confessa que discutiu com os filhos qual seria a quantia correta para deixar a eles.

Eles não ficarão [pobres]. Em valores absolutos, eles ficarão bem, em termos de percentagem [da fortuna de Gates], não é um número gigante. Bill Gates à BBC sobre seus planos para as finanças dos filhos após sua morte

Bill e Melinda são pais de Jennifer, de 28 anos, Rory, de 25 anos, e Phoebe, de 22 anos. A primogênita é médica e faz residência pediátrica no prestigiado hospital Mount Sinai, em Nova York, além de ser casada e mãe de uma menina, Leila, de 1 ano e 11 meses. Já o filho do meio, Rory, seria doutorando em uma universidade não identificada e trabalharia como analista no Congresso, de acordo com o site de notícias Puck. Phoebe é influenciadora e ajudou a fundar a plataforma de moda sustentável Phia em 2024. Além disso, ela se formou recentemente em biologia humana em Stanford.

O fundador da Microsoft ainda mantém uma coleção de carros de luxo, propriedades e uma pequena frota de jatos particulares. Sua enorme mansão no estado de Washington, conhecida como Xanadu 2.0, está avaliada em US$ 130 milhões (R$ 755,6 mi), segundo a revista Fortune. Na biblioteca da residência de seis cozinhas, cinema e 24 banheiros, ele guarda um manuscrito de Leonardo da Vinci que comprou em um leilão por US$ 30 milhões em 1994, de acordo com o Business Insider.

Através da Gates Foundation, Bill financia atualmente um dos mais ambiciosos programas de pesquisa e distribuição de vacinas em países pobres do mundo. Além disso, ele já investiu no desenvolvimento de drogas para tratar a malária, a doença de Alzheimer, o ebola, entre outras. Em 2010, ele se comprometeu publicamente a doar quase toda a sua fortuna para a caridade.