Bianca Censori aposta em transparência novamente para festa pós-Grammy

A arquiteta e modelo Bianca Censori causou polêmica ao aparecer com uma ousada transparência na cerimônia de premiação do Grammy, no último domingo, 2. A mulher do rapper Kanye West chegou no tapete vermelho usando um casaco de pele preto e, na hora de ser fotografada, tirou o casaco revelando que usava por baixo uma roupa totalmente transparente, sem roupas íntimas, dando a impressão de que estava nua.

Já na festa que aconteceu depois da cerimônia, ela apareceu um pouco menos exposta, mas, mesmo assim, com uma transparência. Censori, que é conhecida por seus looks sensuais e ousados, usava apenas um body preto transparente.

No X, o nome de Bianca se tornou um dos assuntos mais comentados na plataforma. Entre choque, piadas e críticas, o casal foi o centro das atenções na rede social.

O momento no tapete vermelho viralizou nas redes sociais com comentários diversos sobre a cena do casal, que já coleciona há algum tempo atitudes parecidas.

Juntos desde 2022, Bianca e Kanye são assunto de discussão desde que confirmaram o relacionamento. A arquiteta utiliza roupas "reveladoras" em que expõe os seios, quase sempre perto do rapper.

Em publicações diversas, internautas ressaltam uma preocupação com o comportamento "exigente" e "controlador" de West.

"O problema com a Bianca estar nua em público não é sobre a nudez na televisão, e sim sobre seu parceiro ser alguém conhecido por ser um homem com histórico de controlar suas parceiras, incluindo o que vestem", diz um usuário do X (antigo Twitter).

O ex-marido de Kim Kardashian também esteve em outras polêmicas, como as alegações de ter espalhado nudes de Kim para funcionários e até declarações antissemitistas.

Outros defenderam o rapper, relembrando seu álbum, Vultures, que teve uma de suas músicas indicadas na premiação. Carnival concorreu na categoria Melhor Canção de Rap, mas perdeu para Not Like Us, de Kendrick Lamar.