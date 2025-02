'Belo sempre me tratou como uma rainha', diz Gracyanne Barbosa no 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa, participante do BBB 25, fez uma declaração sobre seu ex-marido, o cantor Belo, durante uma discussão na casa na tarde desta terça-feira, 4. A fala aconteceu enquanto os brothers debatiam sobre alianças no jogo e atitudes dentro do confinamento.

Gracyanne critica postura de Diogo no jogo

Durante uma conversa sobre a falta de apoio de Diogo a Aline em um momento de tensão no reality, Gracyanne comentou sobre sua visão de respeito em um relacionamento. "A minha régua de homem tratar mulher é muito alta. O Belo sempre me tratou como uma rainha e é isso que toda mulher merece. Eu não espero menos. Não espero menos pra Aline", afirmou.

Ainda na conversa, Gracyanne reforçou que, para ela, o respeito dentro e fora do confinamento é algo inegociável. "Eu acho lindo o cuidado que ele tem com a mãe dele, acho incrível a inteligência emocional que ele tem, mas como homem, é um bosta", disse ela ao criticar o ator.

Gracyanne Barbosa e Belo oficializaram a união em 2011 e mantiveram um relacionamento por mais de uma década. O casal enfrentou momentos de crise e especulações ao longo dos anos, até a separação em 2023. Apesar do término, a influenciadora e musa fitness sempre falou publicamente com respeito sobre o cantor.

Também nesta terça-feira, 4, Belo se pronunciou sobre as falas de Gracyanne no BBB 25 e negou os rumores de traição.

Em um desabafo no Instagram, o cantor afirmou que sempre houve respeito entre eles e que a separação ocorreu porque já viviam vidas separadas, mesmo casados. Ele reforçou sua admiração pela ex-esposa, destacando sua força e coragem no reality, e declarou torcida tanto para ela quanto para sua irmã, Giovanna Jacobina, que também está no Paredão.

Entenda o conflito entre Diogo e Aline

A formação do terceiro Paredão do Big Brother Brasil 25 trouxe não apenas tensão na casa, mas também um conflito inesperado entre Diogo e Aline. O atrito começou durante a dinâmica do Contragolpe, quando Diogo, Vilma, Gracyanne e Giovanna, precisaram entrar em consenso para indicar uma dupla à berlinda. No meio das opções discutidas, Aline e Vinícius acabaram sendo escolhidos, o que pegou Aline de surpresa, já que ela mantinha um romance com Diogo dentro do reality.

A decisão abalou a sister, que não esperava que Diogo aceitasse puxá-la para o Paredão. No dia seguinte, Vilma tentou justificar a escolha para Aline, afirmando que o nervosismo do momento a fez tomar uma decisão precipitada.

No entanto, Giovanna rebateu, dizendo que Vilma poderia ter protegido Aline e Vinícius, mas preferiu seguir com outra estratégia. Além disso, Giovanna acusou Vilma de incoerência, pois, antes do Contragolpe, ela teria afirmado que não votaria em Camilla e Thamiris, mas acabou cogitando as duas no momento da votação.

O desentendimento se intensificou no Sincerão, quando Vilma e Giovanna voltaram a discutir sobre o episódio. Vilma acusou Giovanna de ter mencionado os gêmeos João Gabriel e João Pedro como opção de voto, o que Giovanna negou imediatamente. Com os ânimos exaltados, Diogo interveio, reforçando que tudo estava gravado, o que só aumentou a tensão entre as sisters.

Mesmo com a polêmica, Aline e Vinícius conseguiram escapar do Paredão, vencendo a Prova Bate-Volta ao lado de Diogo e Vilma. A decisão do terceiro paredão do BBB 25 será nesta terça-feira.