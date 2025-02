Belo declara torcida para Gracyanne no BBB e reage sobre rumores de traição

Belo, 50, comentou sobre a participação de Gracyanne Barbosa, 41, no BBB 25. Mais do que isso, o cantor esclareceu sobre o término de seu casamento e declarou torcida pela permanência da ex-esposa no reality show.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma série de Stories comentando sobre seu relacionamento com a musa fitness. Os dois anunciaram o fim do casamento de 16 anos em abril de 2024.

Depois de tanto tempo em silêncio, Belo se pronunciou sobre Gracyanne. "Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother".

Sei que muitos têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo amor.

O artista relembrou os motivos que levaram ao fim do casamento. Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal, tivemos nossos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto.

Não houve traição, não houve desrespeito — apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos.

Belo se pronuncia sobre relacionamento com Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Instagram

Na sequência, Belo rasgou elogios à ex-mulher. "O que eu vejo é uma pessoa forte e corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são pra vida toda. Que possamos sempre lembrar disso"

Após finalizar seu texto, o cantor compartilhou uma foto de Gracyanne e Giovanna, pedindo a permanência delas no BBB 25. "É sobre isso! #FicaGraEGi"

Belo declara torcida pela permanência de Gracyanne e Giovanna no BBB 25 Imagem: Reprodução/Instagram

