BBB: No dia do Paredão, Diego se isola e cai em lágrimas

Diego Hypólito chorou horas antes do resultado do 3º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother se isolou na academia, enquanto, na cozinha, Thamiris perguntava pelo atleta. Sozinho, Diego foi às lágrimas e fez um rápido desabafo.

Diego: "Ai, dia, passa logo!".

Em seguida, Diego pegou o "bonequinho" de sua irmã, Daniele, e o beijou.

Os últimos dias de Diego

O brother enfrenta o segundo Paredão seguido. Ele foi indicado na semana passada pela casa, e, agora, pelos líderes Maike e Gabriel.

Ele também foi alvo de críticas pelos participantes por não combinar voto e por "se emocionar muito para falar e comprometer todo mundo". Os gêmeos apontaram Diego como "falso" e "idiota", enquanto Gabriel o chamou de "chato pra caralh*".

O atleta ainda recebeu o maior número de emojis negativos da edição no Queridômetro. Gabriel e João Gabriel deram "mala" para o ginasta, João Pedro deu "biscoito", Mateus deu "cobra", Edilberto deu "coração partido", e Raíssa deu "mentiroso".

