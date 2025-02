BBB: Diego diz que treinador encorajou agressão contra ele para não ser gay

No BBB 25 (Globo), Diego Hypólito contou como sua carreira foi afetada devido à sua sexualidade.

O que aconteceu

O atleta conversava com Mateus e Guilherme, quando disse que teve prejuízos financeiros por se assumir homossexual. Diego afirmou que foi abandonado por marcas patrocinadoras.

Diego: "Eu perdi meus patrocínios. Eu tinha acabado de ser campeão do mundo. Em 2005, depois do meu título mundial, um repórter perguntou: 'Você é gay?'. Hoje em dia, não [perde-se patrocínios]. Mas, em 2005, não adianta falar 'não perdia'. Perdia, sim! As pessoas tinham preconceitos. Hoje em dia, o mundo está muito mais propício para as pessoas se conhecerem, entenderem e, principalmente, respeitarem".

O brother também lembrou de quando seu treinador incentivou que sua mãe o agredisse. Segundo Diego, a orientação violenta tinha como objetivo "torná-lo" hétero.

Diego: "Meu treinador, quando eu tinha 10 anos de idade, chamou a minha mãe para conversar e falou que, se ela não me educasse na pancada, eu ia ser gay. Eu tinha 10 anos de idade!".

