Band confirma exibição de 'Beleza Fatal' na televisão aberta

A Band confirmou a exibição de "Beleza Fatal", primeira novela original do streaming Max, na televisão aberta.

O que aconteceu

Na noite de terça-feira (4), a Band confirmou que irá exibir a novela "Beleza Fatal". O anúncio foi feito durante o Jornal da Band.

Horário e data de estreia ainda não foram anunciados pelo canal. "Vai ter novelão na tela da Band. 'Beleza Fatal' vem aí! Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz e elenco estrelado numa trama envolvente, com luta por justiça, poder e vingança", diz a postagem do canal no Instagram.

"Beleza Fatal" é a primeira novela do serviço de streaming Max. Toda segunda-feira a plataforma disponibiliza cinco novos capítulos da trama escrita por Raphael Montes.

A história acompanha Sofia (Camila Queiroz), jovem que deseja se vingar da tia Lola (Camila Pitanga). Na infância, ela viu a mãe pagar por um crime cometido pela vilã.