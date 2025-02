Assim como Jottapê, veja famosos que mudaram de vida após se converterem

Jottapê, 24, anunciou sua aposentadoria do funk, estilo musical que o tornou famoso. O cantor justificou a decisão ao fato de ter se convertido ao cristianismo e ter encontrado outro propósito para sua vida, diferente do que costumava cantar nos palcos.

Assim como Jottapê, diversos famosos modificaram suas vidas e carreiras após a conversão. Veja alguns deles:

Karina Bacchi

Karina Bacchi Imagem: Reprodução

Bacchi foi atriz em várias novelas da Globo e campeã de A Fazenda 2 (Record). Após se converter, no entanto, ela largou a profissão que a tornou famosa e confessou arrependimentos da época em que estava na mídia.

Entre os trabalhos que ela não gostaria de ter feito está seu ensaio fotográfico nu. Para Splash, ela comentou seu arrependimento de ter posado para a Playboy em 2006. "Foi uma decisão que tomei por impulso, por querer me sentir mais dona de mim. Queria mostrar pro mundo que eu era ousada! Hoje, vejo o grande erro de fazer algo só para mostrar aos outros", contou.

Em relação a ter se afastado das novelas, ela disse que parou de atuar para "fugir do adultério". "Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério? Acho que seria contra a Bíblia".

Ângela Bismarchi

Ângela Bismarchi Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-musa do Carnaval, Bismarchi mudou sua vida após se converter. Em entrevistas, ela chegou a declarar que, antes, estava "cega" e vivia apenas para as "coisas mundanas".

Ângela, que se formou em teologia, afirma não sentir falta das festividades carnavalescas. "Minha conversão ao cristianismo é a alegria no Senhor. Depois da minha conversão não vejo mais Carnaval, não sinto falta. Foi uma transformação muito grande".

Suzana Alves

Suzana Alves Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-Tiazinha, Alves exibe hoje uma vida bem diferente daquela que a tornou famosa. Ela, que já foi uma das principais musas da TV brasileira, se converteu à religião evangélica em 2023.

Suzana Alves ostenta hoje uma vida recatada. Em fotos nas redes sociais, ela, que se formou em psicologia, também prega em igrejas.

Débora Brasil

Débora Brasil é missionária Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-dançarina de axé atuava no É o Tchan quando o grupo ainda se chamava Gera Samba, na década de 1990. Hoje, ela é missionária evangélica e deixou no passado a carreira artística.

Débora afirma que passou a usar seus talentos para Deus. "As pessoas me viam como dançarina, hoje posso usar aquilo que Deus me deu que é o talento da dança, o talento da voz, para levar a palavra de salvação, de mudança.

Valéria Valenssa

Valéria Valenssa, eterna Globeleza, volta para a Sapucaí após duas décadas Imagem: Divulgação

Durante 15 anos, a carioca foi a musa da vinheta Globeleza, do Carnaval na Globo. Após deixar o posto, ela admitiu que não se via como símbolo de sensualidade, mas que precisava manter uma postura firme para ser vista com respeito e não com vulgaridade.

Valenssa se converteu após sua demissão da Globo, em 2004, época em que sofreu um depressão profunda. "Sempre tive Deus no meu coração. Mas não estava preparada. Tinha dois filhos pequenos, planejei fazer mais dois anos de Globeleza e a Globo me mandou embora. Foi um baque muito grande. Mas já superei", contou.

Andressa Urach

Andressa Urach Imagem: Reprodução/Instagram

Urach se converteu à Igreja Universal em 2015, após ficar entre a vida e a morte por causa do uso de hidrogel no corpo. A modelo, que ficou famosa pelas polêmicas e as declarações sexuais, chegou a lançar um livro, pregar na igreja e a condenar o sexo antes do casamento.

Andressa Urach, no entanto, deixou a Universal em 2022, quando alegou ter sido coagida a fazer doações em dinheiro para a igreja. Atualmente, ela trabalha com entretenimento adulto em plataformas como OnlyFans e Privacy, mas mantém seu lado religioso.