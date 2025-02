Ameaçada? Votação se intensifica e sister pode se livrar de eliminação

Daniele, Diogo Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna disputam o terceiro paredão do Big Brother Brasil 25 (Brasil) e um deles será eliminado nesta terça-feira (4). Descubra quem está mais próximo da eliminação de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Irmã de Gracyanne, Giovanna dispara como a favorita para ser eliminada. A sister contava com 49,31% dos votos para ser eliminada na mais recente atualização da enquete, às 7h40 desta terça-feira (4).

Com uma porcentagem alta, mas com uma boa margem de distância da irmã, Gracyanne somava 39,34% dos votos. Caso Giovanna seja eliminada, como dupla, Gracyanne irá para o Quarto Secreto.

A família Hypolito segue menos ameaçada. Diego acumulava 7,66% das intenções de voto, enquanto Daniele tem apenas 3,68% dos votos.

O participante mais votado será eliminado no programa ao vivo de terça-feira (4).